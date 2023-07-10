Спека в Україні трохи спаде 10 липня. У деяких областях можливі короткочасні дощі та грози.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.В Україні сьогодні мінлива хмарність.Вночі у північно-західних, вдень у західних, північних, місцями Вінницькій та Харківській областях прогнозують короткочасні дощі, вдень грози.На решті території без опадів.Температура повітря вночі очікується на рівні 14-19°, у південній частині до 22°, в Карпатах 9-14°. Вдень 25-30°, в західних та Житомирській областях 22-27°.Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Погода у КиєвіВ столиці та області мінлива хмарність.Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 22-24°, по області вночі 11-16°, вдень 21-26°.Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Негода в УкраїніМинулого тижня в Україні вирувала негода. Так, 6 та 7 липня Київ накрила потужна злива. Вулиці затопили настільки, що автомобілі опинилися наполовину покриті водою у деяких районах столиці.Рятувальникам навіть довелося визволяли людей з підтоплених підвалів – вони відкачували воду та допомогали людям в евакуації матеріальних цінностей.А в Борисполі через негоду зруйнувало котельну трубу. Тим часом в Івано-Франківську обвалилася частина пішохідного мосту.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.