Гороскоп розповість про три знаки Зодіаку, для яких найближчий тиждень з 10 по 16 липня 2023 буде кризовим і сповненим випробувань.Хто вони, розповіли астрологи в матеріалі Styler.ТелецьДля представників знаку очікується конфліктний період – як у професійній сфері, так і в особистій.Не виключено, що вам доведеться відстоювати свої позиції на роботі. Тож бажано зайняти тверду та спокійну позицію, а не уникати протистояння.Бюджет доведеться переглянути, розподілити доходи та витрати.В особистій сфері бажання змін буде дуже сильним і це спричинить несподівані події у житті.ДіваУ вас виникне багато питань, на які важко знайти відповіді. Можливе відчуття глухого кута, але піддаватися негативним емоціям не варто.На щастя, наприкінці тижня ситуація почне покращуватися, навіть можуть бути цікаві пропозиції щодо роботи.Астрологи радять на вихідних постаратися знизити фізичні та моральні навантаження.Порада вам: проведіть час із найближчими людьми, отримайте хороші емоції та відновіть сили.КозерігЦей тиждень принесе безліч турбот і проблем, які доведеться швидко вирішувати та не озиратися.Ви отримаєте шанс показати свої організаторські здібності, навички та таланти, тож не впустіть його.З усім тим наприкінці тижня очікується покращення фінансової сфери й вихідні будуть присвячені покупкам. Але занадто не тринькайте.Раніше ми писали, які чоловіки за знаком Зодіаку вважаються найгіршими і найкращими.Також читайте, які пари за знаком Зодіаку мають найпристрасніше кохання.