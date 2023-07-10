Війська РФ знову атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, для ударів застосовуючи важку артилерію. Обстріляли Марганецьку громаду, а також сам Нікополь.Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.Чиновник уточнив, що по Марганецькій громаді російські окупанти завдавали ударів у неділю ввечері. Щодо Нікополя, то місто потрапило під обстріл у ніч на понеділок.На щастя, внаслідок ворожих атак обійшлося без жертв, наголосив голова ОВА.”Які збитки завдали російські снаряди – ще уточнюється”, – йдеться у публікації.Інші населені пункти області ворожих обстрілів цієї ночі не зазнавали.Новина доповнюється…Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.