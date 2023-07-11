Сьогодні, 11 липня, в Україні очікується свіжа погода. Дощі очікуються в деяких регіонах вдень та ввечері.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.”Дощі 11 липня передбачаються у західній частині України, у Житомирській, Вінницькій, у східних областях плюс на у Дніпропетровській, Полтавській, ввечері можливі опади в Одеській та Запорізькій областях”, – розповіла вона.Синоптик додала, що в інших, не вказаних у списку областях, без опадів. При цьому, на термометрах буде свіжіше – протягом дня +20….+26 градусів, у південній частині та на Закарпатті – +24…+29 градусів.Детальний прогнозПівнічЗа даними Укргідрометцентра, в Сумській та Чернігівській областях дощів не очікується. При чому температура повітря буде триматись вдень на рівні +20..+23 градусів.ПівденьНа півдні опадів також очікувати не варто. Тут цілий день буде триматись “нормальна” температура, яка цьому регіону в липні непритаманна. Днем вона підніметься максимально до +28 градусів.СхідНа сході пройдуть дощі, місцями з грозами. Правда, тут буде трішки холодніше, ніж на півдні та на півночі. Вдень температура повітря підніметься максимально до +22 градусів.ЗахідНа заході також без дощів не обійдеться. Опади з грозами будуть у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській областях. Середня температура вдень тут буде триматись на рівні +23…+25 градусів.КиївУ Києві вдень без опадів і не спекотно. Максимально температура повітря вдень підніметься до +21…23 градусів. Погода в Україні найближчими днямиПогода в Україні буде дощовою та одночасно спекотною з 11 по 14 липня. Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.