В одному з населених пунктів Київської області внаслідок падіння уламків БПЛА противника під час відбиття нічної атаки “Шахедів” зафіксовано пошкодження споруд приватного домоволодіння, і сталася пожежа.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.Дані про можливих постраждалих нині не надходили.”Уламки “Шахедів” були виявлені в одному із населених пунктів області. Пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння трав’яного настилу”, – розповіли правоохоронці.На місці події йде робота поліції та екстрених служб.

Наслідки падіння уламків збитих ворожих дронів у Київській області 11 липня (фото: t.me/mvs_ukraine)Повітряна атака РФ вночі 11 липняРосійські війська цієї ночі знову атакували територію України за допомогою ударних БПЛА і ракет. У низці областей була оголошена повітряна тривога.Пізніше стало відомо про роботу ППО на підступах до Києва та в області. Крім цього, повідомлялося про вибухи в Черкаській та Одеській областях, ймовірно також через роботу протиповітряної оборони.Близько пів на шосту ранку в Київській міській військовій адміністрації поінформували, що всі ворожі “Шахеди” були збиті в повітряному просторі навколо столиці.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.