Російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області цієї ночі. Загарбники застосовували артилерію своїх ударів.Про це 11 липня повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.За даними чиновника, на цей раз війська РФ випустили по регіону півтора десятки снарядів під час атак.”Били з важкої артилерії. Двічі – Марганецькою громадою, і ще раз – Нікополем”, – розповів він.На щастя, внаслідок ворожих обстрілів обійшлося без жертв та постраждалих.Інші наслідки обстрілів з’ясовуються, додав глава ОВА.Удари по Нікополю та Дніпропетровській областіВійська РФ обстрілюють територію Дніпропетровської області майже щодня. Окупанти для ударів активно застосовують реактивну та важку артилерію, що розташована на іншому березі Дніпра. Часто під удар потрапляє Нікополь та район.Так, минулої ночі загарбники також били з артилерії Нікополем і Марганецькою громадою.А перед цим, 3 липня, внаслідок ворожих ударів по містах Марганець та Нікополь постраждала жінка похилого віку.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.