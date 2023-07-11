Вночі, 11 липня, росіяни знову атакували Київ дронами-камікадзе типу Shahed. Всі ворожі цілі було знищено силами ППО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.Зазначається, що дрони було запущено з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю РФ.”Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Знову дякуємо ППО за відмінну роботу”, – написав начальник КМВА Сергій Попко.Повітряна атака 11 липняВ ніч на 11 липня росіяни вкотре атакували територію України за допомогою БПЛА та ракет, через що в деяких регіонах було оголошено повітряну тривогу. Крім цього, повідомлялось про вибухи в Черкаській та Одеській областях, їхня ймовірна причина – робота ППО.Про роботу Сил протиповітряної оборони повідомляли і в Київській області. Там ППО “працювала” по ворожим дронам.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.