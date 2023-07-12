Судно MT Arman 114 під прапором Ірану, що перевозило 272 568 метричних тонн легкої сирої нафти, а також екіпаж із 28 громадян Сирії та трьох інших пасажирів заарештували в Індонезії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.Сполучені Штати Америки та союзники звинуватили Іран у використанні переповнених судноплавних шляхів у Перській затоці та інших місцях, щоб обійти західні санкції щодо його ядерної програми.Танкер MT Arman 114 під прапором Ірану “підозрюється у здійсненні незаконної перевантажувальної діяльності” у виключній економічній зоні Індонезії, зазначається у заяві служби морської безпеки.

Судно заарештували після того, як в Індонезії виявили, що з нього, ймовірно, перевантажили сиру нафту на судно MT S Tinos під прапором Камеруну. “Два судна були спіймані на гарячому під час перевалки сирої нафти”, – додали у службі морської безпеки.Зазначається, що танкер вимкнув систему інформації про судноплавство та не підняв прапор. Коли до нього наблизились, то він намагався втекти. Його затримали за допомогою Малайзії, яка “розгорнула спеціальні морські війська з використанням вертольотів”.Захоплення Іраном суден у Перській затоціЗа даними військово-морських сил США, з 2021 року Іран переслідував, атакував чи захопив майже 20 торгових суден під міжнародними прапорами. Минулого тижня, у міжнародних водах Перської затоки Корпус вартових ісламської революції захопив ще одне комерційне судно.У травні Тегеран захопив два танкери під прапором Маршаллових островів, які були зафрахтовані компанією Chevron.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.