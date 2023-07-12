День Петра та Павла відзначається 12 липня і це одне з головних свят цього місяця у церковному календарі.Чим відомі ці апостоли, що можна і не можна робити на це свято – читайте в матеріалі Styler.Історія цього святаУ цей день вшановується пам’ять святого мученика. Петро був сином рибалки, перший з апостолів, які визнали Ісуса Христа месією. Він очолив громаду християн після Ісуса. Павло – це колишній гонитель християн, який розкаявся і став щирим проповідником християнства.Обидва апостоли прийняли мученицьку смерть за свою віру. Петра розіп’яли, а Павлу відрубали голову за його проповіді. Цього дня віруючі з усього світу моляться святим за захист і заступництво.Цього церковного свята заведено вранці сходити до церкви. Увечері потрібно приготувати вечерю та подати страви з риби. Вечеря має бути щедрою, адже це перший день після закінчення посту. На День Петра та Павла зазвичай починався період весіль.Що не можна робити у святоНе можна в Петрів день займатися рукоділлям, шити, вишивати, в’язати. Будь-яка фізична праця – під забороною. Не можна поганословити, сваритися, конфліктувати, кричати, бажати зла будь-кому і думати про погане. Бажано відмовитись від вживання спиртних напоїв.Важливі прикмети цього дня На Петрів день ясна погода стоїть – рік благополучно пройде Дощ 12 числа тричі приймається – урожай багатим буде На Петрів день, за прикметою, треба починати сінокіс Зозуля після Петрова дня знову кукує – осінь буде теплою, а зима пізно прийдеХто святкує День ангелаСьогодні іменини святкують Петро та Павло.Молитва Петру та ПавлуО, святі апостоли Петро і Павло. Я, раб(а) Божий (а) (ім’я), звертаюся до вас з проханнями про зцілення і захист від недуг. Почуйте ж прохання мої молитовні та не залиште їх без відповіді. Як Господь Бог милосердний до тих, хто звертається до нього з молитвами, так і ви, учні Спасителя нашого Ісуса Христа, будьте милосердні до мене. Амінь. Раніше ми писали про всі свята та вихідні у серпні 2023 року.