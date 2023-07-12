Сьогодні в Україні на більшості території буде сухо. А опади, навіть з грозами можуть бути лише увечері у західних областях.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.”Погода обіцяє бути всюди сухою. Хіба що на вечір короткочасні дощі будуть у західних областях, причому місцями навіть з грозою”, – розповіла вона.Детальний прогнозПівніч, Південь, СхідЗа даними Укргідрометцентра, у вказаних регіонах опадів сьогодні не буде. При чому температура повітря буде триматись в наступних діапазонах: на півдні – +25…+30 градусів; на решті території – +20…+26 градусів.ЗахідА ось на заході без дощів не обійдеться. Правда вони будуть короткочасними, але місцями з грозами. Температура повітря тут – +25…+29 градусів.КиївЯк розповіла Діденко, у Києві сьогодні без опадів. Температура повітря +24…+25 градусів. Погода в Україні найближчими днямиПогода в Україні буде дощовою та одночасно спекотною з 11 по 14 липня. Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.