Гонконг загрожує Японії забороною імпорту продуктів, якщо Токіо почне скидати очищені радіоактивні стічні води з АЕС “Фукусіма-1″ у море.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.”Дії, які ми зробимо, якщо скид води дійсно почнеться, полягають у забороні імпорту великої кількості морепродуктів та продукції тваринництва”, – заявив глава адміністрації Гонконгу Джон Лі.Незважаючи на запитання журналістів, він не уточнив, які продукти можуть потрапити під заборону. Сьогодні в Гонконгу діє заборона на імпорт овочів та фруктів із Фукусіми. Ввезення продукції тваринного походження поки не заборонено.Імпорт багатьох продуктів харчування з чотирьох інших японських префектур, розташованих безпосередньо на південь від Фукусіми — Гунма, Ібаракі, Тотігі та Тіба – має супроводжуватися радіаційним сертифікатом.За офіційними даними, минулого року імпорт продовольства до Гонконгу з Японії становив близько 2% від загального обсягу поставок. Хоча місто не сильно залежить від японських продуктів харчування з точки зору кількості, багато жителів люблять японську їжу, і на території є багато японських ресторанів.Скидання води з АЕС “Фукусіма-1” до океануСильний землетрус та цунамі у березні 2011 року зруйнували системи охолодження атомної станції “Фукусіма-1”. У 2021 році уряд Японії оголосив про плани поступового випуску обробленої, але все ще злегка радіоактивної води .У понеділок, 10 липня, оператор зруйнованої АЕС розпочав випробування обладнання, призначеного для скидання стічних вод. Минулого тижня в МАГАТЕ схвалили план скидання, заявивши, що він відповідає міжнародним стандартам, а вплив на довкілля та здоров’я людини буде незначним.Але сусідні країни, включаючи Південну Корею, Китай і країни островів Тихого океану, висловили стурбованість щодо безпеки води, що зберігається на АЕС. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.