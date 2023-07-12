Уряд Косово скоротить присутність поліції та вживе інших заходів для зниження напруженості в північному регіоні, де спалахнули масові заворушення.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.У заяві уряду Косово йдеться, що влада не вживатиме жодних дій, які призведуть до ескалації ситуації на півночі і негайно скоротить присутність поліції в муніципальних будівлях і навколо них на 25%.Зазначається, що поліцейська присутність буде зменшена в координації з військами НАТО та місією Європейського Союзу., а дострокові місцеві вибори на півночі будуть організовані в чотирьох муніципалітетах після літнього сезону.Ситуація на півночі КосовоВ північних муніципалітетах країни проживає близько 50 тисяч етнічних сербів. Наприкінці весни там відбулись проміжні вибори мерів. Місцеві серби проігнорували їх, тому перемогу здобули етнічні албанці.Серби, які там проживають, не прийняли такий результат, тому спалахнули масові заворушення та сутички з поліцією Косова. У зв’язку із цим Президент Сербії наказав армії терміново висуватись у бік Косова.Через напружену ситуація в регіон направили миротворців НАТО, у сутичках було поранено 93 з них. Після чого к-ть військовослужбовців Північноатлантичного Алянсу в регіоні збільшили до 4500 осіб.Згодом, прем’єр-міністр Косова Альбін Курті назвав умови для проведення перевиборів у чотирьох північних муніципалітетах. Він зауважив, що їх організують в разі, якщо відповідну петицію підтримають принаймні 20% виборців, оскільки це передбачено законодавством.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.