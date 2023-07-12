Німеччина повідомила Раду Безпеки ООН про сліди підводної вибухівки, виявлені на яхті, яку за версією слідства могли використовувати для здійсненню вибуху на “Північних потоках”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Німеччина, Швеція та Данія, які проводять окремі розслідування щодо вибухів на “Північних потоках-2”, напередодні засідання Радбезу ООН надіслали оновлену інформацію щодо результатів слідства.У спільному листі йдеться про те, що Німеччина розслідує “підозрілий чартер вітрильної яхти”, яка була орендована таким чином, щоб “приховати особистість справжнього фрахтувальника”. Німецькі слідчі у пробах, взятих із яхти, виявили сліди підводної вибухівки.”Є підозри, що дане судно могло використовуватися для перевезення вибухових речовин, що вибухнули на газопроводах “Північний потік – 1” та “Північний потік – 2″. За експертними оцінками, підготовлені водолази могли закріпити вибухівку в місцях пошкодження газопроводів прокладених морським дном на глибині приблизно від 70 до 80 метрів”, – йдеться у повідомленні Німеччини.Вибухи на “Північних потоках”У вересні 2022 року на двох нитках газопроводу “Північний потік”, що з’єднують Росію та Німеччину дном Балтійського моря, почався витік газу. Пізніше експерти встановили, що причиною виявилися вибухи.У Швеції основним сценарієм підриву російських газопроводів називають причетність державних структур. Приватна ініціатива можлива лише в теорії. Повідомлялося, що Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.