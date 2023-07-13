Гороскоп розповість про чотири знаки Зодіаку, для яких 13-те липня стане важливим, переломним і навіть пророчим.Про це пише Telegram-канал Гороскоп і мотивація.БлизнюкиЗазирніть до сонника, адже сни, що приснилися в ніч з середи на четвер, з великою ймовірністю виявляться пророчими.І більше покладайтеся на інтуїцію, слухайте ваш внутрішній голос, сьогодні саме він ваш найголовніший і найнадійніший порадник.ЛевСьогодні вам потрібно особливо уважно стежити за тим, що ви кажете оточуючим. Великий ризик сказати зайвого і видати не тільки свою, а й чужу таємницю.А також будьте обережнішими з незнайомцями – зірки попереджають про високу небезпеку бути втягнутим у якусь аферу.ВодолійДруга половина тижня ознаменується потужним творчим імпульсом – ви буквально фонтануватимете ідеями.Тож постарайтеся отримати з цього максимальну користь, не тягніть із реалізацією задумів.РибиЧекайте на вигідні ділові пропозиції. Навіть якщо вони на перший погляд здадуться вам не надто вдалими, не поспішайте відмовлятися.А от вечір проведіть із сім’єю, а якщо живете далеко від рідних, займіться домашніми справами – їх назбиралося чимало.Раніше ми писали про чотири знаки Зодіаку серед чоловіків, які вважаються найсильнішими.Також читайте, які пари за знаком Зодіаку мають найпристраснішу любов.