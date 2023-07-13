Хвиля тепла “Церебра” охопила деякі райони півдня Європи та північного заходу Африки і найближчими днями може побити температурні рекорди. Від спеки в Італії помер чоловік.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.Очікується, що в деяких частинах Іспанії, Франції, Греції, Хорватії та Туреччини температура перевищить 40 градусів за цельсієм. В Італії температура може сягати +48, у 10 містах країни оголосили червоне попередження.Італійські ЗМІ повідомили, що 44-річний робітник малював зебри в містечку Лоді, неподалік Мілана, перш ніж втратив свідомість від спеки. Його доставили в лікарню, де він згодом помер. Також, кілька туристів у країні втратили свідомість через тепловий удар.Очікується, що хвиля “Цербера”, названа Італійським метеорологічним товариством на честь триголового чудовиська, зображеного в пеклі Данте, принесе екстремальні умови в найближчі кілька днів.Спека в УкраїніЗазначається, що періоди винятково спекотної погоди стають все більш частими, а зміна клімату означає, що рекордні температури тепер є нормою. Європейський центр середньострокових прогнозів погоди заявив, що в усьому світі червень цього року став найспекотнішим за всю історію спостережень.Синоптик Анжеліка Ганчук розповіла, що незабаром до України дістанеться спека із Сахари та можливі нові температурні рекорди.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.