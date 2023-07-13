13 липня у православній церкві відзначають Собор 12 апостолів. У народі цей день також має таку назву – Дванадцять апостолів.Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня – у матеріалі Styler.У чому суть святаМайже всі апостоли Христові (за винятком Іоанна Богослова, який помер своєю смертю) закінчили життя в муках і стражданнях, тим самим вони удостоїлися і після смерті бути поруч із Ісусом Христом. Саме на їхню честь, на честь Дванадцятьох апостолів Христа, і святкується це православне свято.13 липня прийнято відвідувати храми і молитися за себе та свою сім’ю. Якщо вам не вдається прийти до церкви, прочитайте молитву 12 апостолам будинку. Також у цей день люди просять один одного прощення, миряться і забувають всі образи.Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде морозною. Також люди вважали, що саме з цієї дати починається сильна спека.Народні прикмети 13 липня Якщо чути кукування зозулі, то літо буде довгим і теплим Вранці випала роса – на сонячну погоду, немає роси – чекайте опадів Після дощу лящ показується з води – буде теплий вечір Хмари жовті 13 липня – до дощу Білі хмари проти вітру піднімаються – до дощу, за вітром йдуть – до тепла Що не можна робити сьогодні Вживати алкоголь та грати в азартні ігри Давати гроші у борг Сваритися, лаятись і пліткувати Відмовляти комусь у допомозі13 липня іменини відзначають власники таких імен : Андрій, Варфоломій, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Пилип, Дінара. Раніше ми писали про всі свята та вихідні у серпні 2023 року.