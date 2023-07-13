У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області було завдано удару по казармах кадировців.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.”Наші повідомляють про потрапляння до казарми кадировців, розташовану на території ММК ім. Ілліча. За попередньою інформацією, поранених вивозили потай у бік Донецька, що може свідчити про їх важкий стан. Деталі з’ясовуємо”, – йдеться у повідомленні радника мера Маріуполя.За його словами, судячи з інфошуму в російському медіасередовищі, поразку активно маскують нібито під роботу ППО.Вибухи у Маріуполі 12 липняВчора ввечері в окупованому Маріуполі місцеві жителі почули вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що звуки вибухів було чутно із західного напрямку на схід (із Запоріжжя у бік Лівобережжя Маріуполя).За словами очевидців, після серії вибухів над узбережжям у Маріупольському районі почали фіксувати активну роботу ворожої авіації та систем протиповітряної оборони.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.