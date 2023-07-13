Російська Федерація відправила вантаж із обладнанням для будівництва атомної електростанції Xudapu NPP на північному сході КитаюПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.Вантаж обладнання для третього енергоблоку АЕС Xudapu включає захисну оболонку ядерного реактора та чотири парогенератори, виготовлені на заводі “Атоммаш” у Волгодонську.”Атоммаш” входить до складу компанії “Атоменергомаш”, яка виробляє обладнання для атомних електростанцій, і підрозділу російської Держатомкорпорації “Росатом”.Обладнання загальною вагою 1700 то транспортуватимуть до морського порту Санкт-Петербурга, а потім відвантажуватимуть. до Китаю.АЕС Xudapu, розташована в китайській провінції Ляонін, є другою на північному сході Китаю та найпівнічнішою атомною електростанцією країни.Відносини між РФ та КитаємВід початку повномасштабного вторгнення в Україні, Росія почала активно розвивати свої зв’язки з Китаєм. Пекін навіть відмовився приєднатися до санкцій, що були введені США та Євросоюзом проти РФ як країни-агресора.Крім того, Росія та Китай домовились про можливі спільні військові навчання, які планують провести вже у цьому році.Президент США Джо Байден порадив китайському лідеру Сі Цзіньпіну “бути обережним” у відносинах із Москвою.”Я сказав: це не погроза. Це спостереження”, – зазначив Байден.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.