Виростити крупні помідори на високорослих томатах можна завдяки двом простим діям. Зробити це треба у липні, коли на кущах вже багато плодів, але вони ще недостатньо налилися.Секретами поділилися на YouTube-каналі “Наша дача”.Перша дія: видаліть верхівкуКоли рослина вже наростила 6-8 китиць, верхівку треба обрізати. Зверху залиште два листки. Така дія зупинить витягування рослини і ріст нових китиць.Якщо прищипнути помідори, енергія росту піде в плоди, які вже нав’язалися. Вони будуть збільшуватися в розмірах і наливатися.Друга дія: підживіть калійним добривомВам знадобиться органо-мінеральне добриво з формулою 5/10/15. Де 5 – азоту, 10 – фосфору, 15 – калію.Калій працює як пришвидшувач органічної складової з листя в плоди.Розчиніть 25 мл концентрованого добрива в 10 літрах води і поливайте близько 1,5 літри під кожен кущ.Таким чином поєднання прищипування і підживлення допоможе плодам налитися.Важливо!Якщо листя на рослині дрібне (вона невчасно його наростила), тоді калійного добрива мало, підживіть універсальним добривом з формулою 5/5/5.Головне – розуміти як, чим і коли підживлювати. Тоді вашому врожаєві позаздрять всі сусіди. Раніше ми писали про добриво, з яким ваша городина виросте рекордною.Крім того читайте, чим підживити солодкий перець в липні, щоб був хороший урожай.