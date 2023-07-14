У липні риба вже не така активна, як на початку літа, але деякі види ловляться увесь сезон. Зокрема, знаючи секрети правильної прикормки, можна наловити повний садок карасів.Про це пише Telegram-канал Рибалка українською.З панірувальними сухарямиВам знадобиться: 0,5 кг панірувальних сухарів 0,5 кг пшеничних висівок 0,5 кг смаженого соняшникового насіння 5 ст. л. цукру 3 г ванільного цукруПодрібніть сухарі, висівки, насіння за допомогою кухонного комбайна якомога дрібніше. Додайте в отриману суміш цукор і ванільний цукор.Додайте трохи води, поскочуйте невеликі кульки і ваша прикормка на карася готова!Рецепт з використанням різних крупВам знадобиться: 500 г пшона 500 г перловки 150 г гороху насіння кропу часникПерловку і пшоно залийте окропом і щільно накрийте кришкою. Можна це зробити в термосі. Залиште на ніч, потім додайте туди подрібнений горох.Прикормка повинна настоятися 2-3 години, після цього вам необхідно додати насіння кропу. Також можна додати трохи подрібненого часнику.Ароматизаторів не потрібно додавати багато, це може злякати карасяРецепт з використанням перловкиВам знадобиться: 500 грам перловки 1 ст. л. меду 500 г панірувальних сухарів солодке печиво какао насіння льонуНасипте перловку в термос, додайте мед і залийте окропом. Дайте настоятися каші як мінімум 3 години. Потім процідіть перловку, висипте її на рушник або паперове полотно і дайте просохнути. Після цього змішайте з панірувальними сухарями.Додайте будь-солодке пшеничне печиво, попередньо подрібнивши його. В якості ароматизатора можна використовувати какао або насіння льону, подрібнивши їх.Отриману суміш потрібно упакувати в тканину.Кульки ліпити треба безпосередньо під час риболовлі на карася, кидаючи підгодовування прямо до поплавця.Раніше ми писали про прикормку для карася і коропа.Також дізнайтеся, чи можна ходити на нічну риболовлю.