Південна Корея та США провели спільні навчання з участю стратегічного бомбардувальника B-52H, який може нести ядерний заряд. Таким чином вони відповіли на нещодавні запуски Північною Кореєю балістичних ракет.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.Зазгачається, що навчання відбулись в повітряному просторі над Корейським півостровом. В них брали участь літаки F-15K, F-16 та B-52H. Останній є американським міжконтинентальним стратегічним бомбардувальником, здатним нести ядерний заряд.”Під час цих навчань Південна Корея і Сполучені Штати розширили спільні оперативні можливості за рахунок швидкого розгортання засобів розширеного стримування США, які були своєчасно скоординовані”, – йдеться в повідомленні.Запуск балістичних ракет КНДРКНДР продовжила свої регулярні запуски балістичних ракет – таким чином країна намагається незаконно розробити твердопаливну ракету з можливістю нести ядерний заряд.12 липня КНДР вчергове запустила балістичну ракету в бік Японського моря, а через день повторила ці ж випробування. В G7 та Євросоюзі засудили такі дії КНДР та закликали Радбез ООН вжити негайних заходів щодо країни.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.