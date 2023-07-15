Погода в Україні сьогодні, 15 липня, буде майже без дощів. При цьому очікується спека та невеликий вітер.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніСьогодні у більшості областей України буде мінлива хмарність, але без опадів. Дощі з грозами очікуються лише на сході, а саме у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Місцями можливі грози.Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.Температура повітря вдень в Україні буде у межах +23 +28 градусів, а на Закарпатті та півдні прогнозується до +30 градусів спеки. Вночі температура опуститься до +12 +17 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні мінлива хмарність, але, за прогнозами синоптиків, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Стовпчики термометрів вдень покажуть у Києві +25 +27 градусів. Вночі похолодає до +14 +16 градусів. Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, незабаром до України прийде спека з Сахари та принесе нові температурні рекорди.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.