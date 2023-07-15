В кінці вересня цього року щонайменше вісім земель Німеччини та федеральні силові структури проведуть масштабні навчання, де відпрацьовуватимуть сценарії захисту від кібератак на органи влади.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nordkuerier.Зазначається, що у навчаннях Lükex 23, які розпочнуться 27 вересня і триватимуть два дні, візьмуть участь “численні федеральні та державні департаменти з підпорядкованими їм органами влади”.Точний сценарій навчань не розголошують, щоб не поставити під загрозу їхню ефективність.Кібербезпека в НімеччиніМинулого року німецькі депутати описували ситуацію з кібербезпекою як “напружену”, та зазначали, що кількість атак з боку російських хакерів значно зросла.”Ці атаки “можуть торкнутися не тільки державні інститути, але у все більшій мірі і економіку”, – попереджав тоді Штефан Томе з Вільної демократичної партії.Тоді ж депутати анонсували розробку закону Про захист стратегічно важливих інфраструктур і створення організації з надання кіберпомочі при Федеральному агентстві технічної допомоги (THW).Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.