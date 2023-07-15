Сестра лідера КНДР Кім Йо Чон висловила “велике незадоволення” рішенням Ради безпеки ООН засудити пуски балістичних ракет та пообіцяла, що її країна створить “найбільш потужну” зброю для ядерного стримування.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.Вона назвала засідання РБ ООН “несправедливим та упередженим” кроком, а також заявила, що запуски балістичних ракет – це нібито реалізація їхнього права на самооборону у відповідь на “ворожу” політику США.Також вона пообіцяла, що КНДР створить “найбільш потужну” зброю для ядерного стримування, якщо Вашингтон не відмовиться від своєї “ворожої” політики.”Ціна, яку США повинні заплатити за свої кроки проти КНДР, ніколи не буде низькою, і я не приховую того факту, що США чекатимуть дуже погані речі”, – сказала вона.Запуск балістичних ракет КНДРКНДР регулярно проводить пуски балістичних ракет, хоча такі дії заборонені міжнародним законодавством. Так, 12 липня КНДР вчергове запустила балістичну ракету в бік Японського моря, а через день повторила ці ж випробування.Країни G7 та Євросоюз засудили такі дії КНДР, а США та Південна Корея у відповідь на пуски провели навчання за участі стратегічного бомбардувальника.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.