У Канаді в передмісті Оттави пронісся торнадо, і внаслідок розгулу стихії було зафіксовано пошкодження щонайменше у 125 будинках.Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CBC News.Жителів кількох районів столиці Канади було знеструмлено. За словами заступника начальника поліції Оттави Стіва Белла, торнадо повалив гідростовп, внаслідок чого близько 1600 будинків залишилися без електрики. Працівники ліквідували наслідки та відновлювали подачу світла.

Tornado in #Barrhaven #Ottawa , just behind Aura Ave. #ottnews #ottstorm pic.twitter.com/C0SZsJvWG4— Arthur (@kurarturs) July 13, 2023За даними парамедиків, щонайменше одна людина отримала травми, які розцінюються як легені.

#ONTornado in Barrhaven (Ottawa) earlier today, для reports. pic.twitter.com/LScB7oq3e4 – Shane B. Murphy (@shanermurph) July 13, 2023

Tornado captured in Barrhaven area, Ottawa @CityNewsOttawa pic.twitter.com/vLrr3lgsEr— Anmol Zakhmi (@zanmol) July 13, 2023Потужні вихори вітру зривали дахи з будинків, черепицю, розбивали вікна та валили дерева, повідомила генеральний менеджер аварійно-рятувальних служб Оттави Кім Айотте.

New: неперевершений bell video на Exeter Drive як #tornado blew через Barrhaven yesterday. Wow #ottnews #ottawa #storm pic.twitter.com/GyRn07jeZL— Graham Richardson (@grahamctv) July 14, 2023Міська влада попередила про можливість перекриття доріг через дерева, що впали, і електричні проводи.Точну швидкість вітру поки не встановлено. Група дослідників із проекту “Північні торнадо” прибули на місце для оцінки збитків від урагану.

Торнадо в районі Оттави у Канаді (фото: twitter.com/westernuNTP)Торнадо у Північній АмериціЦієї весни в США в штаті Міссурі сталося торнадо, яке забрало життя щонайменше 5 людей. При цьому на початку квітня внаслідок сильного шторму, що викликав торнадо в південних штатах США, загинуло 32 особи.За даними Національної метеорологічної служби США, пориви вітру були силою понад 100 кілометрів на годину.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.