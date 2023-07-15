У Південній Кореї зсуви та повені забрали життя семеро людей, ще троє зникли безвісти. По всій країні було евакуйовано 1567 громадян.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Зазначається, що кількість евакуйованих може зрости, оскільки вода вийшла за межі греблі у провінції Північний Чхунчхон, прогнозують у Міністерстві внутрішніх справ та безпеки країни.Станом на ранок у греблю Гоесан стікало понад 2700 тонн води на секунду, що становить максимум, який вона може скинути.Пізно ввечері в п’ятницю в провінції Північний Чхунчхон зійшов із рейок потяг через зсув. Як поінформували у Міністерстві транспорту, в результаті постраждав інженер, пасажирів на борту не було.Korea Railroad Corp вирішило зупинити всі повільні поїзди та деякі надшвидкісні поїзди, в той час, як інші надшвидкісні поїзди можуть бути затримані.Прем’єр-міністр Хан Дак Су на зустрічі з державними органами у суботу закликав військових брати активну участь у рятувальних роботах, працюючи з чиновниками над мобілізацією обладнання та робочої сили.Новина доповнюється…Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.