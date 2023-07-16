Рада Безпеки та Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проведуть засідання щодо ситуації в Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООН.У понеділок, 17 липня, Радбез ООН проведе засідання міністерського рівня щодо “Підтримання миру та безпеки України”. Також, у вівторок, 18 липня, відбудуться відкриті дебати Генасамблеї з теми “Ситуація на тимчасово окупованих територіях України”.

В обох заходах візьмуть участь низка високопосадовців з різних країн, а також українська делегація.Зокрема, очікується участь міністрів закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі, Франції – Катрін Колонни, Німеччини – Анналени Бербок.Засідання Радбезу розпочнеться 17 липня о 22:00 за Києвом, дебати в Генасамблеї – 18 липня о 17:00.Іранські дрони і Радбез ООНСША, Франція, Велика Британія, Албанія й Україна виступили зі спільною заявою із закликом до генсека ООН провести розслідування військової співпраці Ірану і Росії, зокрема, щодо передачі дронів.Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія цинічно намагається брехати у стінах ООН, вигороджуючи Тегеран і кажучи, що розповіді України про іранські дрони – це фейк. І всі кивають головами, продовжуючи слухати “аргументи” країни-агресора.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.