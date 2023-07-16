Кабачки влітку коштують недорого, а готувати з них можна все: супи, гарніри, пироги і навіть десерти. Пропонуємо вам страву з овочу, яка конкуруватиме з м’ясом.Рецептом поділилися на YouTube Українська кухня.Складники: 3 шт. – кабачки 200 г – борошно кукурудзяне 4 шт. – яйця 100 г – сир Сіль Копчена паприка Гірчиця Олія для смаженняЯк приготувати смакотуРозріжте кожен кабачок навпіл і поріжте слайсами. Потім трохи відбийте молотком для відбивних і посоліть. Відставте на 15 хвилин.Тим часом приготуйте кляр. З’єднайте яйця з гірчицею, сіллю і копченою паприкою. Додайте натертий на дрібній тертці твердий сир.Висипте на пласку тарілку кукурудзяне борошно.Вилийте на розігріту пательню олію. Обваляйте кожен шматок кабачка спочатку в борошні, потім в яйці з сиром, знову в борошні і викладіть на пательню.Обсмажуйте з обох боків до золотистого кольору. Готові кабачки викладіть на встелену паперовими рушниками тарілку. Раніше ми писали, як приготувати кабачки в духовці, від яких потечуть слинки.Також читайте, як приготувати смачні кабачки “каррі”.