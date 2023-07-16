Поліція попереджає про шахрайську схему “дзвінок із банку”. Правоохоронці розповіли, як відрізнити злодіїв від дійсних співробітників фінустанов.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.Як зазначають правоохоронці, по-перше, фінансові установи відмовилися від використання будь-яких персональних даних під час телефонних розмов з клієнтами.”Банк ніколи не запитує номер банківської картки, термін її дії, пін-код або CVV-код, паролі, у тому числі, що надходять в SMS. Тому, якщо дзвонить невідомий та намагається з’ясувати ці дані – це спроба шахрайства. Працівник банку ніколи не питає персональні дані”, – попереджають в поліції.Треба пам’ятати, що конфіденційні дані щодо банківських рахунків не можна повідомляти нікому, навіть банківським працівникам.”Надійно зберігайте та не розголошуйте свій пін-код”, – радять правоохоронці.Якщо ж виникли сумніви стосовно того, що вам телефонує співробітник банку, покладіть слухавку та самостійно зателефонуйте до установи за номером, що зазначений на звороті вашої платіжної картки.Шахраї в УкраїніАферисти активізувалися в Україні із більшою силою після масштабного вторгнення РФ до України. Вони вигадують різні схеми заради того, щоб виманити в українців більше грошей. І прикладів таких схем достатньо.Наприклад, раніше РБК-Україна писало про те, що шахраї під виглядом “призначення” допомоги, дізнаються дані банківських карток і, як результат, переводили в готівку їх на свою користь.Крім того, часто жертвами аферистів стають військові чи їхні сім’ї. Так, раніше в Україні викрили шахраїв, які обманювали родини українських полонених, представляючись окупантами. Жертвами схеми стали люди у всій Україні на загальну суму 135 тисяч гривень.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.