Томати можна успішно вирощувати як в теплицях, так і у відкритому ґрунті. Головне – знати кілька базових правил і вірно підібрати сорти. Для такого способу ідеально підійдуть низькорослі сорти.Що треба знати про вирощування овоча, розповів експерт на YouTube каналі Наша дача.Городник вирощує чотири сорти низькорослих томатів: Каста F1 – крупноплідний сорт, який чудово підходить для салатів, а також на переробку, наприклад, для томатного соку. Мамако F1 – плоди не крупні, чудові для консервування, соку. Він дуже врожайний, плодів дуже багато. Міцено F1 – такий гібрид люблять вирощувати фермери на полях. Плоди сливовидної форми, а на одному кущі може бути до 100 плодів. Хепінет F1 – рожевоплідний низькорослих томат. Має крупні дуже смачні плоди.Як правильно вирощувати овочі Формування кущаВирощувати низькорослі томати найкраще в три стебла, решту варто обережно видалити.Також кущі варто підв’язати, аби вони не падали під вагою плодів.Коли на кущах вже багато зав’язі, варто прибрати нижнє листя, яке вже почало жовтіти і виконало свою функцію. МульчуванняТака процедура, коли грунт встеляється покриттям, наприклад, сіном чи соломою, допомагає зберігати вологу в землі.Також в грунті, який мульчують, краще розвиваються корисні мікроорганізми, він більш рихлий. Підживлення і обробкаУдобрювати на фазі формування плодів можна універсальним органо-мінеральним підживленням з формулою 5/5/5, де азоту, фосфору і калію порівно.Також можна по листу полити спеціальним стимулятором росту, спеціально розробленим для пасльонових рослин.Крім того варто обробити томати препаратом від хвороб, адже томати культура досить тендітна і схильна до хвороб. Особливо, коли починаються дощі. ПоливВажливо вчасно поливати рослини, щоб не допускати поникання листя. Воно має бути пружним.Інакше рослина почне скидати квітки, а плоди припинять ріст і почнуть червоніти ще до досягнення сортового розміру. Раніше ми писали, як виростити помідори-гіганти в теплиці.Також читайте, чим підживити солодкий перець в липні, щоб був хороший урожай.