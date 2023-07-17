Члени Індо-Тихоокеанського блоку збирають інформацію про Китай, Тайвань та інші країни, зацікавлені у приєднанні до угоди, щоб з’ясувати, чи зможуть вони відповідати стандартам організації.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Тoday.Поряд із Китаєм та Тайванем заявки на приєднання до пакту також подали Україна, Коста-Ріка, Уругвай та Еквадор. Рішення про те, хто і коли приєднається, прийматиметься колективно.”Члени наразі проводять процес збору інформації про те, чи можуть країни-претенденти відповідати високим стандартам, беручи до уваги їхній досвід виконання своїх торгових зобов’язань”, – йдеться у спільній заяві членів.Індо-Тихоокеанський блок є великим торговим об’єднанням, укладеним 11 країнами у 2018 році.Правила організації вимагають, щоб країни-учасниці скасували або значно знизили тарифи, взяли на себе тверді зобов’язання щодо відкриття ринків послуг та інвестицій та встановили правила щодо конкуренції, прав інтелектуальної власності та захисту іноземних компаній.Розширення Індо-Тихоокеанського блокуУряд Британії вчора, 16 липня, підписав угоду про приєднання до Індо-Тихоокеанського блоку – угоду про Транстихоокеанське партнерство.Угода принесе Британії мільярди фунтів стерлінгів додаткового прибутку від торгівлі, а також відкриє доступ до ринку з населенням понад 500 млн. осіб. Переговори про вступ Лондона тривали два роки. Договір остаточно набуде чинності у другій половині 2024 року – після цього Британія стане членом із правом голосу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.