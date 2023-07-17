Спекотна погода погано впливає на всіх без винятку, а от для українців з серцево-судинними захворюваннями високі градуси особливо небезпечні. Тож українцям, які мають ССЗ, треба особливо берегтися.Як спека впливає на роботу серця, в Instagram розповіла лікар-кардіолог Ярослава Гільова.Як впливає спека на роботу серця?За словами медика, генетично ми адаптовані до м’яких літніх температур до +25-27градусів, тому рекордні позначки не проходять безслідно для серцево-судинної системи.Під час сильної спеки відбуваються такі процеси в організмі: збільшується частота серцевих скорочень підвищується тиск розширюються периферичні судини набрякають ноги зростає ймовірність утворення тромбівОсобливо шкідливі для здоров’я різкі температурні стрибки.”Спочатку роботі серця допомагають резервні сили організму, але вони не безмежні. Тому серцево-судинну систему необхідно у цей період підтримати”, – зазначила лікарка.Як допомогти серцю в спекуКардіолог поділилася кількома дієвими порадами, дотримуватися яких варто як людям з ССЗ, так і всім іншим: Харчування повинно бути легким та невеликими порціями. Дотримуйтеся питного режиму, споживаючи не менше 2-х літрів рідини на добу. У найспекотніші дні і години намагайтеся не знаходитись на вулиці. Робіть свої справи до 10-ї ранку або після 16-ї години вечора. Не заходьте розпаленими у прохолодну воду. Одяг має бути світлих кольорів з легкої тканини. Обов’язково вдягайте капелюх. Обмежте вживання алкоголю та куріння. І, звісно ж, дотримуйтесь рекомендацій свого лікаря. Раніше ми писали, який алкоголь є найбільш небезпечним в спекотну погоду.Також читайте, що кардіолог назвала справжню причину проблеми з серцем, яку мають багато українців.