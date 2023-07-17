Цього року 10 тисяч українок зможуть пройти навчання за програмою UWE Hub. В межах реалізації програми в Україні буде створено мережу офлайн-хабів для жінок-підприємницьПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства економіки України.”10 000 українок зможуть пройти цьогоріч навчання з підприємницької діяльності за програмою UWE Hub”, – повідомили в міністерстві. В межах реалізації програми UWE Hub в Україні буде створено мережу офлайн-хабів для жінок-підприємниць, де українки зможуть: навчитися основ підприємництва; навчитися інструментам розвитку своєї власної справи; об’єднатися у жіночу бізнес-спільноту та знайти партнерів.Окрім того, заплановано також онлайн-програми та різні спеціальні заходи.Пройти навчання за програмою UWE Hub зможуть також понад 2 000 жінок, які вже отримали гранти від держави на старт або розвиток власної справи й ті, хто лише планує подати заявки на їх отримання.Приєднатись до спільноти та ознайомитись з програмою можна за посиланням.Деталі програмиПрограма Ukrainian Women Entrepreneurs Hub, що реалізується Центром “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності”, спрямована на навчання 1 мільйона українських жінок.В тому числі внутрішніх переселенок, започаткуванню власної справи або розширенню власного бізнесу, розвиток і підтримку спільноти таких жінок-підприємниць та інших стейкхолдерів, зацікавлених у розвитку жіночого підприємництва, через створення та розбудову мережі офлайн-хабів для жінок-підприємниць в Україні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.