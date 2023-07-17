Сьогодні вночі, 17 липня, сталися вибухи на Кримському мосту. Внаслідок цього утворились багатокілометрові затори. В мережі з’явились перші фото наслідків “надзвичайної події”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.Через вибухи утворився багатокілометровий затор на під’їзді до Кримського мосту в Краснодарському краї. В ній стоїть понад 1000 авто.У соціальних мережах опублікували перші пошкоджень Кримського мосту після вибухів Вибухи на Кримському мостуПаблік “Новини Керч Крим Росія” у російській мережі “ВКонтакте” повідомив, що вибухи сталися о 3:04 та 3:20 і чули їх у різних районах в Керчі. Також, пишуть про двох постраждалих у легковому автомобілі на мосту.Губернатор Білгородської області РФ підтвердив загибель чоловіка та жінки внаслідок НП на Кримському мосту.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.