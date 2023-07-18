Організація об’єднаних націй (ООН) має об’єднати зусилля з владою України, іншими державами та міжнародними організаціями для повернення українських дітей, викрадених російськими окупантами та вивезеними на територію країни-агресора.Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у ході виступу у Раді Безпеки ООН, передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання у Нью-Йорку.Глава МЗС ФРН також закликала провести розслідування такої депортації дітей, здійсненої РФ на тимчасово окупованій території України.”Хочу закликати всіх вас об’єднати зусилля з міжнародними організаціями, владою України та неурядовими організаціями для розслідування депортації до Росії, та спільно знайти способи повернути додому цих дітей”, – сказала Бербок.Німецький міністр наголосила, що депортовані діти належать своїм батькам, і їх треба негайно повертати додому в Україну.Також керівник МЗС ФРН у своєму виступі закликала владу РФ не намагатися обдурити світ, навіть якщо Кремль займається самообманом. Вона зазначила, що воєнні злочини російських окупантів в Україні за час від початку повномасштабного вторгнення “світ побачив на власні очі”, та “почув історії матерів, чиїх дітей вкрав уряд Росії”.Нагадаємо, що раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала реформувати міжнародне право, щоб російського диктатора Володимира Путіна було притягнуто до відповідальності за розв’язання війни проти України.Ордер МКС на арешт ПутінаУ середині березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової – їх суд вважає винними у незаконній депортації українських дітей до РФ.Зазначимо, що за рішенням МКС Путіна зобов’язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію суду в Гаазі. При цьому ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової діятиме до кінця їхнього життя.Раніше генпрокурор України Андрій Костін заявляв, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.