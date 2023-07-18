Гороскоп на серпень обіцяє насичений романтичний період у деяких представників зодіакального сузір’я. Можуть бути раптові зустрічі, несподівані знайомства та побачення. А ще – шанси змінити у своєму особистому житті абсолютно все.Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким у серпні точно пощастить у любовній сфері. Хто у списку щасливчиків – читайте нижче.ТелецьУ серпні у представників цього знака розпочнеться зовсім новий етап у житті – з любов’ю, пристрастю та пригодами. Сфера особистих стосунків вийде на перший план і можливі приємні сюрпризи у всьому, що з нею пов’язано.Тільці-одинаки можуть зав’язати перспективне знайомство з другою половинкою. А сімейні матимуть змогу здійснити давню мрію про продовження роду.РакСамотні представники цього знака зустрінуть людину, яка зможе задовольнити всі їхні потреби. Знайомство, швидше за все, станеться несподівано, в якомусь людному місці – постарайтеся не сидіти вдома, щоб не прогаяти свій шанс.Пари зможуть у серпні стати набагато ближчими, набути взаєморозуміння і перейти на досконалий новий етап, оновивши свої почуття.ТерезиСамотні представники цього знака зможуть нарешті сформулювати, яких саме стосунків вони хочуть і якою має бути людина, яку вони бачать поруч із собою. Це дозволить наблизитися до найважливішої зустрічі у житті.А сімейні зможуть подивитися на розбіжності з партнером як на можливість особистісного зростання та важливий урок покращення своїх якостей.СтрілецьСаме в серпні ви раптово зрозумієте, що готові зробити зізнання про свої почуття та взяти на себе відповідальність. І на вас, безперечно, чекає дуже плідний і чуттєвий союз, який дасть можливість стати щасливішим.Дотримуйтесь свого поклику серця і не бійтеся нічого – вам супроводжує удача. У деяких з’являться думки та розмови про весілля. А сімейні зможуть змінити у своєму житті щось важливе, що зніме напругу та дозволить рухатися далі.До речі, раніше ми розповідали, що чекає на всі знаки Зодіаку найближчого тижня.А також ми писали про те, кому зі знаків Зодіаку обіцяють у серпні серйозні зміни у житті.