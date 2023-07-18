У тимчасово окупованому Криму заявили про атаку дронів, що сталася на сході півострова в ніч проти 18 липня, а також про роботу протиповітряної оборони.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборонони РФ.У російському відомстві розповіли, що цієї ночі на сході Криму силами та засобами ППО окупантів відбили атаку 28 безпілотників.”Сьогодні вночі припинено спробу здійснити терористичну атаку 28 безпілотними літальними апаратами по об’єктах на території Криму”, – йдеться у заяві.Стверджується, що 17 дронів було збито, а ще 11 було придушено засобами РЕБ.Також у Міноборони РФ додали, що внаслідок цієї атаки БПЛА постраждалих немає.Новина доповнюється…Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.