Сьогодні у більшості регіонів України буде спекотно. Та попри спеку у більшості регіонів також очікуються опади.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.”Сьогодні у південній частині України, в центральних областях та на сході денна температура повітря становитиме +29….+34 градуси, на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі та в Криму місцями +32…+36 градусів”, – розповіла вона, додавши, що “подих Сахари й ми відчуємо добряче”.Де буде найсвіжішеУ західних областях та у північних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до “комфортних”, зважаючи на літо, значень.”Передбачається +24….+29 градусів (хіба на Закарпатті до +30 градусів)”, – додала Діденко.Опади в УкраїніКороткочасні дощі з грозами пройдуть у вівторок в більшості областей України.”При грозах є ймовірність сильної зливи, шквалу та граду! У денні години вівторка опади припинятимуться на заході України, а в південній частині грозовий дощ більш ймовірний лише в Одеській області”, – додала синоптик.Погода в КиєвіУ Києві сьогодні також очікується дощ з грозою. Температура повітря після спеки у понеділок знизиться і становитиме +25…. +28 градусів. Також вдень в Києві та Київській області очікуються дощі з грозами.Погода в Україні протягом тижняПонеділок, 17 липня, що минув, поки що був найспекотнішим в Києві з найближчої перспективи. За словами синоптика, тиждень побуде із прийнятними градусами, а в суботу, 22-го липня, можливий сильний дощ та короткочасне похолодання до +18….+20 градусів. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.