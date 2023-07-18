Своїм рішенням вийти з “зернової угоди” Росія, фактично, погрожує безпеці кораблів, що возять українське зерно.Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.”Це явна погроза, сформульована юридично нейтрально. Але під цим мається на увазі, що Росія не гарантує безпеку жодного корабля, який буде намагатись везти українське зерно”, – заявив Кулеба.Він додав, що Україна буде консультуватися стосовно ситуації з міжнародними морськими організаціями.”Але загалом ми повинні зрозуміти одну просту річ: поки Росія буде вірити, що вона може шантажувати та нав’язувати свою волю, ці проблеми триватимуть. Ми вирішимо цю проблему, за місяць-другий вони придумають іншу. Тому найкращий спосіб – це перемогти РФ”, – додав він.Зрив “зернової угоди”Після другого вибуху на Кримському мосту РФ заявила про розрив домовленостей щодо “зернової угоди”. Президент України Володимир Зеленський заявив, що це не заважає продовжити експорт зерна в односторонньому порядку і обговорив цю ситуацію з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.Також в Держдепі США заявили, що наразі Америка та Україна розглядають альтернативні способи експорту агропродукції, наприклад, автотранспортом чи залізницею.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.