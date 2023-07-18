Вночі, 18 липня, РФ обстріляла південь України, пошкоджено об’єкти інфраструктури та приватні домоволодіння, одна людина зазнала поранень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК “Південь”.Повідомляється, що кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 “Калібрів”.”Всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони”, – зазначили в командуванні.В Одесі уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об’єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений. А в Миколаєві відбулось влучання в об’єкт промисловості, сталося займання – обійшлось без постраждалих.Загалом 21 “Shahed-136” було знищено на підльоті з моря на Одещині, ще 4 – в небі над Миколаївською областю.Крім цього, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вранці, 18 липня, о 07:37, росіяни з артилерії обстріляли Очаків, наслідки уточнюються. Нічна атака 18 липняВ ніч на 18 липня РФ знову атакувала територію України, застосувавши ударні БПЛА та балістичні ракет.Спочатку про вибухи повідомили в Херсоні, а пізніше в Миколаєві – там заявляли про роботу ППО. Після цього серія вибухів прогриміла в Одесі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .