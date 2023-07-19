19 липня православна церква відзначає день пам’яті преподобного Сисоя Великого. У народі дата називається – Сисоєв день.Що можна і категорично не можна робити, прикмети та традиції цього дня – у матеріалі Styler.Що відомо про святе та традицію цього дняСвятий Сисой був монахом-самітником і жив у єгипетській пустелі. За своє життя здійснив чимало подвигів, досяг високої духовної чистоти і отримав дар чудотворення, тож одного разу навіть своєю молитвою повернув до життя померлого юнака.Мученик був надзвичайно суворий до себе, але з милосердям ставився до всіх, хто звертався до нього за допомогою. Він говорив, що його шлях – ставити себе нижче за всіх інших, тому що саме таке приниження веде до чистоти духу.Наші пращури у цей день споглядали за місяцем, та визначали погоду на найближчі дні.Цілющими властивостями на Сисоя наділялася роса. Вважалося, що вона дає сили людям, тваринам, рослинам.Обов’язково пройдіться по росі, щоб зміцнити здоров’я та позбутися хвороб. Після прогулянки ноги не витирали, а вдягали сухі шкарпетки, взувались і ходили так деякий час.Що суворо заборонено робити сьогодніМатерям не можна лаяти своїх дочок, інакше вони будуть нещасливі у подружньому житті.Робити поспішні висновки, поспішати з рішеннями. Краще зачекайте – все може вирішитися само собою, причому найкращим для вас чином.Жінкам не можна займатися домашньою роботою, бо цього дня їм можуть зашкодити злі духи. А ось чоловікам працювати вдома сьогодні можна.Не розглядайте відображення сонця у воді, щоб не привернути до себе нещастя.Прикмети на 19 липня Місяць зеленого відтінку – скоро почнуться дощі, великий і в тумані – похолодає, білий і блискучий – похолодання, але без опадів. Листя пожовтіло – до ранньої осені та зими. Жовті хмари – на дощ.Хто святкує День ангела:Валентин, Василь, Інокентій, Березня, Федір.Раніше ми писали, які церковні свята українці відзначать у серпні 2023 року.Також дізнайтеся про традиції всіх трьох Спасів в Україні.