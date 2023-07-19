В середу, 19 липня, КНДР запустила ще дві балістичних ракети малої дальності у Східне море.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.В Об’єднананому комітеті начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявили, що виявили запуски з району Сунан у Пхеньяні між 3:30 ранку та 3:46 ранку по місцевому часу. Ракети пролетіли приблизно 550 кілометрів, перш ніж впасти в море.JCS засудила запуски як “акти значної провокації”, що завдають шкоди миру не тільки на Корейському півострові, але й у міжнародному співтоваристві, а також як “явне” порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.”Наші військові зберігатимуть стійку позицію готовності, засновану на здатності рішуче відповісти на будь-які провокації Північної Кореї”, – заявили в комітеті.Запуски ракет КНДР12 липня КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, а через день повторила випробування. США та Південна Корея засудили такі дії та провели навчання зі стратегічним бомбардувальником у відповідь.Також повідомлялось, що 18 липня США вперше з 1980-х років направили до Південної Кореї атомний підводний човен класу “Огайо” USS Michigan з балістичними ракетами.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.