У Київській області працює протиповітряна оборона по ворожих ударних дронах під час чергової повітряної атаки. Вибухи було чути у столиці.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА) та мера Києва Віталія Кличка.”Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО”, – йдеться в оголошенні адміністрації.Громадян закликали дотримуватись інформаційної гігієни: не знімати роботу протиповітряної оборони та не викладати її в мережі, а також залишатися в укриттях.Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко також заявив, що в області на підступах до Києва працює ППО.Тим часом у столиці було чути звуки вибухів. Цю інформацію підтвердив Кличко.”У Києві чути звуки вибухів. Працює ППО. А також працює зараз в області”, – написав він у Telegram.Повітряна атака РФ вночі 19 липняРосійські окупанти цієї ночі знову влаштували повітряну атаку по території України вночі 19 липня, із застосуванням ракет та ударних дронів. Тривоги були оголошені після опівночі у багатьох областях. В мережі були повідомлення про роботу ППО у низці регіонів.У командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначали, що було зафіксовано ракетні залпи “Калібрами” з акваторії Чорного моря. Також окупанти застосовують ударні БПЛА, а на території РФ злетіла стратегічна авіація, яка є носіями ракет.Під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Одесі та в Запоріжжі. Тривога триває.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.