Смачна і соковиту шаурму можна легко і швидко приготувати вдома. А ваша родина проситиме частіше радувати такою смакотою.Рецептом поділився популярний фудблогер Алекс Міль у своєму Instagram.ІнгредієнтиДля приготування неймовірно смачної шаурми, вам знадобляться лаваш філе стегна курки – 400 г пекінська капуста (або білокачанна) – 80 г морква по-корейськи – 100 г помідор – 60 г тертого твердий сир – 80 г олія – 12 г сіль перець паприка хмелі-сунеліДля соусу майонез – 2 ст. л. кетчуп – 2 ст. л. сметана – 2 ст. л. сушений часник – 5 г мариновані огірки – 80 гЯк готуватиЗа словами фудблогера, дуже важливо обрати хороший лаваш, не перегнутий та не пересушений, щоб він в процесі скручування не порвався. А м’ясо стегна курки найкраще підходить для шаурми.Щодо помідорів, то краще обирати без м’якоті, щоб сік не витік з шаурми. Що стосується капусти, краще не брати салат, айсберг чи синю капусту, бо вони прив’януть.Спочатку до м’яса потрібно додати сіль, перець, паприку, хмелі-сунелі. Налити олії та руками перемішати. Далі обсмажити на сковорідці по чотири-п’ять хвилин з обох боків та дрібно нарізати.Після цього натерти мариновані огірки. Змішати майонез, кетчуп та сметану, додати трішки сушеного часнику і натертих маринованих огірочків.Тепер потрібно взяти лаваш, змастити його соусом, викласти на соус м’ясо, капусту помідор, моркву, тертий сир, і зверху ще трішки соусу.З обох боків підігнути краї, скрутити. Поставити на кілька хвилин на гриль чи суху сковорідку, щоб лаваш підрум’янився та розплавився сир. Готово! Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Алекс Міль. СМАЧНІ РЕЦЕПТИ (@mil_alexx)Раніше ми писали про те, як приготувати мариновані огірки “по-фінськи”.Також читайте, з якими овочами не варто запікати картоплю.