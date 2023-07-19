Під час масштабної нічної повітряної атаки 19 липня вибухи пролунали в Одесі, Запоріжжі, Кропивницькому та Києві. Працювала протиповітряна оборона по ворожих ударних дронах та ракетах.Що відомо про наслідки нинішньої повітряної атаки – читайте у матеріалі РБК-УкраїнаСигнали про загрозу атак з повітря залунали вже близько півночі, і незабаром тривоги розширилися на багато областей.У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу ворожих ракетних атак, а також із застосуванням ударних БПЛА.Вибухи в ОдесіПід час тривоги пролунали вибухи в Одесі і в регіоні працювала протиповітряна оборона. Глава ОВА закликав громадян залишатися в укриттях і дотримуватись інформтиші. Як заявили у ВС, було зафіксовано повторні пуски крилатих ракет “Калібр” з Чорного моря.Вже близько другої ночі в Одесі пролунали повторні вибухи. Військові тоді поінформували про нові пуски крилатих ракет Х-22 з південного напрямку.За даними місцевих ЗМІ, в Одесі сталася пожежа на складі феєрверків. У мережі було опубліковано відео наслідки повітряної атаки.Вибухи в Києві та робота ППОВже вранці на Київщині та на підступах до столиці працювала ППО з ворожих цілей. У Київській ОВА повідомили про атаку супротивника із застосуванням ударних безпілотників типу “Шахед”.Мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram повідомив, що у столиці було чути вибухи.Пізніше начальник Київської ГВС Сергій Попко розповів, що всі дрони-камікадзе були збиті в області та на підступах до Києва.Про руйнування та потерпілих даних не було.Вибухи у ЗапоріжжіБлизько другої ночі пролунали вибухи також у Запоріжжі, у регіоні працювали кошти ППО з повітряних цілей противника.Дані про наслідки ворожої атаки офіційні особи поки не повідомляють.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.