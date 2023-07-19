Росіяни продовжують грабувати мирне населення на окупованих територіях. В тому числі, вони знову почали вивозити українське зерно.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.Так, з 10 липня загарбники активізували використання порту в Скадовську Херсонської області для вивезення зерна врожаю цього року до своїх портів.Окупанти крадуть зерно на зайнятих територіяхПісля окупації міст, що виходять до моря, росіяни активно крадуть українське зерно. Так, в 2022 році Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, а виручені від продажу кошти направила на забезпечення війни.В кінці червня 2023 року Британія та Україна обговорили співпрацю в питанні моніторингу українського зерна, яке краде РФ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.