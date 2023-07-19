Погода в Україні сьогодні, 19 липня, буде спекотною. Низку областей накриють короткочасні дощі з грозами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні на заході нашої країни очікується короткочасний дощ, місцями з грозами. Опади накриють Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області. На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.Стовпчики термометрів вдень покажуть в середньому +23 +28 градусів. На півдні України очікується спека до +27 +32 градусів.Вночі температура опуститься до +12 +17 градусів, а на півдні до +20. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні мінлива хмарність. Але синоптики зазначають, що буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура повітря вдень буде +25 +27 градусів, а вночі +15 +17 градусів. Як повідомлялося, синоптики попереджали, що незабаром до України прийде спека з Сахари, очікуються нові температурні рекорди.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.