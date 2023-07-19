Вранці 19 липня в Кропивницькому пролунали вибухи.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.Вибухи пролунали близько 07:00, на той момент в регіоні було оголошено повітряну тривогу.Повітряна атака 19 липня вночіВ ніч на 19 липня РФ знову влаштувала повітряну атаку по території України – повідомлялось про застосування ракет та ударних БПЛА. Вибухи пролунали в Одесі та в Запоріжжі. А під ранок стало відомо про роботу ППО в Київській області по ударних дронах противника – всі повітряні цілі було збито.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.