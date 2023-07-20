Сьогодні, 20 липня, православна церква вшановує пам’ять святих преподобних Хоми та Акакія. У народі цей день називали Фома, Фома-черничник.Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та день ангела – читайте у матеріалі Styler.Що треба зробити, традиціїНа Хому та Авдотью колись заготовляли віники для лазні з дуба. Вірили, що вони матимуть особливу цілющу силу.У цей день можна доглядати за собою, а особливо зістригати волосся. Вважається, що, позбавляючись зайвого, людина знімає з себе проблеми та хвороби.Також рекомендується робити покупки та проводити час зі своїми рідними та близькими.Прикмети 20 липня Якщо розпочнеться дощ, то затягнеться надовго. Щоб набратися сил наступного року, в цей день треба посидіти під дубом. Дощовий день – до неврожаю.Що не можна робити 20 липня Особливий гріх цього дня відмовлятиме у допомозі. Купатися на Явдоху не можна, бо водяний може схопити. У цей день вважається небажаним робити пропозицію руки та серця, свататися чи призначати побачення. Якщо порушити заборону, пара незабаром посвариться. Обманювати та заздрити не треба – негативні емоції повернуться вам триразово. Дівчата та жінки не повинні фізично важко працювати та прати, інакше будуть злидні. Не можна нехтувати домашньою роботою, яку зазвичай виконують чоловіки.Кого привітати з днем ангелаІменини 20 липня відзначають Маргарита, В’ячеслав, Анастасія, Герман, Євдокія, Нікон, Сергій та Хома.Раніше ми писали, які церковні свята українці відзначать у серпні 2023 року .Також дізнайтеся про традиції всіх трьох Спасів в Україні.