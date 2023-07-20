Японія, Сполучені Штати та Південна Корея планують провести зустріч на найвищому рівні у Вашингтоні в серпні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yomiuri.Джерела японської газети стверджують, що прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль обговорять ситуацію у Східній Азії, враховуючи кроки Китаю та ядерну і ракетну риторику Північної Кореї.Зазначається, що саміт відбудеться 18 серпня і це буде перша зустріч лідерів за межами міжнародних конференцій.Запуск ракет КНДР і реакція США та союзниківПівнічна Корея регулярно здійснює пуски балістичних ракет, що заборонено міжнародним законодавством. Так, 12 липня КНДР в черговий раз запустила балістичну ракету у бік Японського моря, а через день повторила пуски.Південна Корея, США та Японія провели тристоронні навчання з протиракетної оборони у міжнародних водах Японського моря 16 липня, на тлі запуску КНДР ракет. Також, Південна Корея та США провели спільні навчання з участю стратегічного бомбардувальника B-52H, який може нести ядерний заряд.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.